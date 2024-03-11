Duruşmadan dönen Avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti

Bayburt’taki duruşmadan dönen avukatın kullandığı cip, Gümüşhane’nin Kale köyünde kontrolden çıkarak bahçelere uçtu. Kazada cipin sürücüsü avukat olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 17:10
Duruşmadan dönen Avukat Öznur Taş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre Bayburt’taki bir duruşmadan çıkan ve Gümüşhane istikametine ilerleyen Samsun Barosuna kayıtlı avukat Öznur Taş (41) yönetimindeki 55 AV 863 plakalı Ford marka cip Kale köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp bahçelere yuvarlandı.

KURTARILAMADI

Metrelerce sürüklendikten sonra takla atıp bahçeye ters olarak düşen aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Taş’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesindeki adli tıp kurumuna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu haberleri 112 Acil haberleri

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