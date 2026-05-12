Cumhuriyet Gazetesi Logo
Duş teknelerinin arasında bulundu... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Duş teknelerinin arasında bulundu... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

12.05.2026 09:54:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Duş teknelerinin arasında bulundu... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bağcılar'da kamyonette taşınan duş tekneleri arasına gizlenmiş 92,5 kilogram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken uyuşturucu maddeye el konuldu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışma sonucu Bağcılar'da bulunan bir kamyonette uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin kamyonete düzenlediği baskında duş tekneleri olduğu belirlendi. Narkotik köpeğinin ve narkotik polisinin detaylı incelemesi sonucu duş tekneleri arasına baskılanmış yaklaşık 92,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Aracın şoförü gözaltına alınırken, polis ekipleri de uyuşturucu maddeye el koydu.

İlgili Konular: #İstanbul #uyuşturucu #bağcılar #duşakabin

İlgili Haberler

İstanbul Havalimanı, Kapıkule, İpsala... Ticaret Bakanlığı duyurdu: 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı, Kapıkule, İpsala... Ticaret Bakanlığı duyurdu: 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi Ticaret Bakanlığı, son bir haftada Gürbulak, Kapıkule, Kapıköy, İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen 6 ayrı operasyonda toplam 659 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Tuzla'da 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tuzla'da 150 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Tuzla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 bin sentetik ecza hap ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Sultanbeyli'de 'uyuşturucu' operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi
İstanbul Sultanbeyli'de 'uyuşturucu' operasyonu: 17 kilogram eroin ele geçirildi Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, 40 parça halinde paketlenmiş 17 kilogram eroin ele geçirildi.