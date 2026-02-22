'Düşük ayar altın bozdurma' operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale ve Aksaray’da meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı olarak olaylara karıştıkları değerlendirilen şahısların kullandığı araç takibe alındı.

Şüpheliler; Kırşehir’de faaliyet gösteren bir kuyumcuda dolandırıcılık gerçekleştirmek üzere oldukları sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 405 bin 100 TL nakit para ele geçirilirken, üst aramalarında ise 6 adet düşük ayarlı bilezik bulundu.

Gözaltına alınan B.H.Ç., M.M.T. ve D.Ö. isimli 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.