Duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 duvar arasına sıkışan kedi sesini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla duvar kırılırken kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak doğaya salındı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:20
Duvar arasına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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İzmit ilçesi Körfez Mahallesi’nde bulunan iş yerinde iki duvar arasında kedi sesi duyan çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin bulunduğu yer cihazla tespit edilmesi üzerine ekipler duvarı titiz şekilde kırdı. Yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarılarak doğaya salındı.


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