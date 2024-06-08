Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:12
Kediye apartmanda sopayla saldırdı: Valilikten açıklama geldi!
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Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.


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