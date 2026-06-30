Duygu dolu mezuniyet hikayesi: Genç kız diplomasını kendisini yaşama bağlayan elden aldı

Başkent Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde duygu dolu anlar yaşandı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Sude Erdoğan diplomasını kendisini 23 yıl önce nakil ameliyatıyla yaşama bağlayan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın elinden aldı.

Erdoğan, henüz 22 aylık bir bebekken, annesi Sonnur Erdoğan’ın bağışladığı karaciğerle yaşama yeniden tutunmuş ve nakil ameliyatını da Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın gerçekleştirmişti.

‘HAYATA İKİNCİ KEZ TUTUNDUM’

Erdoğan, yaşadığı mucizeyi şu sözlerle anlattı: “2003 yılında henüz 22 aylık bir bebekken, annem Sonnur Erdoğan’ın bana verdiği karaciğer sayesinde hayata ikinci kez tutundum. O gün bana yeni bir yaşam armağan eden kişi ise nakil ameliyatımı gerçekleştiren Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal’dı. Bugün ise yıllar sonra bana ikinci bir yaşamın kapılarını açan aynı insanın elinden Başkent Üniversitesi diplomamı almak, hayatımın en anlamlı ve en gurur verici anlarından biri oldu. Bana verilen ikinci hayatın değerini; üreterek, çalışarak ve insanlara dokunarak göstermek istiyorum.”

‘MANEVİ DEDEM’

Sude Erdoğan, çocuk yaşta yaşadığı zorlu süreci anlatırken Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın yalnızca başarılı bir cerrah değil, aynı zamanda hastalarının ruhuna dokunan büyük bir hekim olduğunu söyleyerek, “Bir doktor düşünün… Sadece hayatınızı kurtarmıyor; aynı zamanda sizin bir çocuk olduğunuzu, ailenizin yaşadığı endişeyi ve bu sürecin ne kadar hassas olduğunu da hissediyor. Bana uzatılan şey yalnızca bir organ değildi; bana uzatılan bir yaşam biletiydi” diye konuştu.

Yıllar içinde Prof. Dr. Mehmet Haberal ile aralarında güçlü bir gönül bağı oluştuğunu söyleyen Sude Erdoğan, Haberal’dan “manevi dedem” diye bahsetti ve “Bana yaşattığı her şey için ona karşı tarifsiz bir minnet duyuyorum. Aramızda sadece bir doktor-hasta ilişkisi yok; benim için çok daha derin, çok daha anlamlı bir bağ var” dedi. Başkent Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu gururu da dile getiren Erdoğan, üniversite yıllarını hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olarak tanımladı.

‘BAŞKASI İÇİN NEFES OLABİLİRİZ’

Kendi yaşamının organ bağışı sayesinde yeniden başladığını vurgulayan Sude Erdoğan, organ bağışı çağrısında bulunarak, “Ateş düştüğü yeri yakıyor. Organ bağışı sadece bir insanın hayatını kurtarmıyor; bir annenin evladını, bir çocuğun geleceğini, bir ailenin umudunu da yaşatıyor. Hepimiz bir başkası için ses olabilir, nefes olabiliriz” ifadelerini kullandı.

ÖNCE HAYAT VERDİ, SONRA DİPLOMA

Takvimler 2003 yılını gösterdiğinde Prof. Dr. Mehmet Haberal, 22 aylık Sude’ye yaşamın kapısını aralamıştı. Takvimler bu kez 2026’yı gösterdiğinde ise aynı eller, bu kez bir mezuniyet diplomasını uzattı.

Mezuniyet töreninde öğrencilerine seslenen Prof. Dr. Mehmet Haberal ise gençlere şu mesajı verdi: “Başkentli olmak bir ayrıcalıktır. Burası sizin eviniz, yuvanızdır. Sizlerden isteğim; Ay Yıldızlı Türk bayrağımızı dünyanın en yükseklerinde gururla dalgalandırmanızdır.”