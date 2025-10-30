Duygu için adalet çağrısı

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022’de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu.

Davada Emre T. hakkında beraat kararı verildi.

Dosya istinaf mahkemesine taşınırken Bölükbaş’ın ailesi olayın intihar değil cinayet olduğunu öne sürerek adalet çağrısında bulundu.

‘NASIL İNANAYIM?’

Cumhuriyet’e konuşan anne Nuriye Bölükbaş sanığın, Duygu Bölükbaş’a gece yarısı sitenin önünde elinde bıçakla şiddet uyguladığı görüntülerin de olduğunu belirterek “Ondan sonra kızımı gören yok. Ertesi gün ölüm haberi geldi. Kızımın özgürlüğüne bıçakla el koyan bir insanın bundan ceza bile almaması o kadar garip ki. Ben kızımın intihar ettiğine nasıl inanayım bu durumda?” dedi.

Bölükbaş ailesi, üst mahkemeden gelecek olan kararı bekliyor.