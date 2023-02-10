Duygusal anlar... Depremzede ağlayarak ekiplere teşekkür etti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremzedeler, arama kurtarma çalışmalarında umutla yakınlarının enkaz altından çıkmasını bekliyor. Bir depremzede de kız kardeşinin enkazdan kurtulmasıyla ekiplere sarılarak teşekkür etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:26
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Tüm ülkeyi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5'inci günde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve Osmaniye'de büyük yıkıma yol açtı.

Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış devam ediyor.

Depremden kurtulanlar ise enkaz başında sevdiklerinin canlı bir şekilde enkazdan çıkmasını bekliyor.

Bir depremzede de kız kardeşinin enkazdan kurtarılmasını bekledi. Umutlu bekleyişin ardından Alman ekibi kadının kız kardeşini enkaz altından kurtardı.

Kameraya yansıyan görüntülerde kadın, ağlayarak Alman ekibine sarılıyor ve teşekkür ediyor.

 

 


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