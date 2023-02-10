Meral Akşener depremzedeleri ziyaret etti: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman Besni’deki depremzedelerin barındıkları okulu ziyaret etti. Akşener, bir yurttaşa “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremden etkilenen yurttaşları barındıkları Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde ziyaret etti.

Akşener, depremzedeleri tek tek dinleyerek geçmiş olsun dedi.

Akşener, burada bir yurttaşa, “Biz neyi öğrendik öğretmen okullarında? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” dedi.

Bir başka depremzede ise, “Bir tane bile yardım gelmedi, bir tane bile" diye konuştu.


Meral Akşener İyi Parti deprem

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