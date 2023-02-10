Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla birlikte yeniden deprem bölgesine gidiyor

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahmaranmaraş merkezli iki depremin vurduğu afet bölgesine yeniden gideceğini duyurdu. CHP liderine yine partili belediye başkanları eşlik edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:15
Son dakika... CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarıyla birlikte yeniden deprem bölgesine gidiyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu afet bölgesine yeniden gideceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE GİDEN İLK LİDER OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından bölgeye giden ilk siyasi parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte, salı ve çarşamba günlerini kapsayan iki günlük deprem bölgesi ziyareti gerçekleştirmişti.

Deprem bölgesindeki izlenimlerine ilişkin açıklamalar yapan CHP lideri, 8 Şubat gece yarısından sonra ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, iktidara son derece sert tepki göstermişti. CHP’li belediyelerin yardımlarının engellendiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun tepkisi sert olmuştu:

“Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım.”


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