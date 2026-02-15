Düzce’de kuvvetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu

Düzce’de şiddetli rüzgar, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nin çatısı uçtu. Okulun çatısından uçan parçalar okul bahçesine ve etrafa savruldu.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Diğer taraftan Atatürk Anadolu Lisesi’nin yer aldığı Bahçeşehir Bölgesi Güzelbahçe Mahallesi’nde bulunan cadde trafik ekiplerince iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
OKUL TATİL EDİLDİ
Atatürk Anadolu Lisesi’nin uçan çatısı nedeniyle okul binasında büyük çapta maddi hasar oluştu. Okulda hasarın giderilmesi ve önlem alınması amacıyla okul tatil edildi.