Düzce'de toz taşınımı etkili oluyor

Kentte sabah saatlerinden itibaren doğu yönünden gelen toz bulutları, görüş mesafesinde azalmaya ve hava kalitesinde düşüşe sebep oldu.

Toz taşınımının etkisi dron ile havadan görüntülenirken, yetkililer öğle saatlerinde yoğunluğun artabileceğini bildirdi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, hava kalitesindeki düşüş nedeniyle astım ve bronşit gibi kronik rahatsızlığı olanlar ile kalp hastalarının zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, trafiğe çıkacak sürücülerin ise görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.