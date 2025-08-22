Düzce'nin plaka kodu ne? Düzce'nin plaka numarası kaç? Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 15:49:00
Haber Merkezi
Düzce’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Düzce ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Düzce plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DÜZCE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Düzce’nin plaka kodu 81 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Düzce’de araç plakaları, 81 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Düzce Plaka Kodunun Anlamı

Düzce’nin plaka kodu olan 81, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 81 sayısı, Düzce’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Düzce’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Akçakoca    81 A, 81 AC
Cumayeri    81 C, 81 CM
Çilimli    81 Ç, 81 CL
Gölyaka    81 G, 81 GL
Gümüşova    81 GM, 81 GV
Kaynaşlı    81 K, 81 KY
Yığılca    81 Y, 81 YI
Merkez    81 M, 81 MR

