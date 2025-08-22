Düzce'nin plaka kodu ne? Düzce'nin plaka numarası kaç? Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri...



Düzce plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

DÜZCE'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Düzce’nin plaka kodu 81 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Düzce’de araç plakaları, 81 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Düzce Plaka Kodunun Anlamı

Düzce’nin plaka kodu olan 81, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 81 sayısı, Düzce’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Düzce ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Düzce’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Akçakoca 81 A, 81 AC

Cumayeri 81 C, 81 CM

Çilimli 81 Ç, 81 CL

Gölyaka 81 G, 81 GL

Gümüşova 81 GM, 81 GV

Kaynaşlı 81 K, 81 KY

Yığılca 81 Y, 81 YI

Merkez 81 M, 81 MR