Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor: Akıllı ol

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:51

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:51

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, dün sosyal medya hesaplarından Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olduğunu ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Özlü paylaşımında, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı ovadır. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı' değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından, dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı' dedi.





''AKILLI OL''

Özlü'nün açıklamalarına CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu cevabı verdi: "Düzce'nin mevcut belediye başkanı Faruk Özlü. Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma. Kaynaşlı'yı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol."







