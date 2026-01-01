Düzce ve Bolu'da eğitime ara verildi!

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamaların, vatandaşlar ve öğrencilerin güvenliği için risk oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda resmi ve özel tüm örgün, yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada da yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.

Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerdeki personelin durumunun ilgili birim amirleri tarafından değerlendirileceği kaydedildi.