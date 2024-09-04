Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:46
Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kara yolunun Kaynaşlı Sarıçökek mevkii İstanbul istikametinde 1 tır, 2 kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, sürücülerden A.G. ile araçlardaki yolculardan E.G. ve N.G yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


zincirleme trafik kazası haberleri Trafik kaza haberleri

İlgili Haberler

Düzce'de feci kaza: TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı

Düzce'de feci kaza: TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı
Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta hız kazandı

Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta hız kazandı
Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı

Tatilden dönen Iraklı ailenin ciple yaptığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler