Düzce’de 66 kaçak yapı tespit edildi: 7’sine yıkım kararı çıktı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 09:59

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:00

Düzce Belediyesi ve mücavir alan sınırlarını kapsayan alanda kentleşme noktasında önemli bir görev ifa eden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre çalışmalarını yürüten müdürlük tarafından kente yeni hizmet alanları kazandırmak üzere toplam 748 dönüm büyüklüğündeki 17 bölgede ve 14 mahalledeki 500 bin metrekare alanda 18. madde uygulamaları yürütülüyor.

1 Ocak-31 Mayıs olmak üzere 2024 yılının ilk 5 ayında 575 adet inşaat ruhsatı veren müdürlük, 7 adet yıkım ruhsatı düzenledi. İskan Servisi tarafından yapı kullanım izinleri ile ilgili olarak 331 adet belge hazırlandı, bin 498 adet bağımsız bölüm meskeni verildi, 405 inşaatın ise seviye kontrolü gerçekleştirildi.

66 KAÇAK YAPIYA 2 MİLYON BİN 905 LİRA CEZA

Aykırı yapılaşmalarla mücadelesini de sürdüren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, encümen kararı doğrultusunda 66 kaçak yapı hakkında işlem başlatırken, 2 milyon 471 bin 905 TL idari para cezası uyguladı. Bu yapılar ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar da yapıldı.

Metruk 22 bina ve afet riski altındaki 5 bina için ilgililerine tebligatlar yapılarak, Belediye Meclisinde görüşülen 22 adet imar planı değişikliği talebinin işlemleri tamamlandı.

13 adet asansör uygulama projesine onay veren müdürlük, montajı tamamlanan 76 adet asansörün tescil işlemini de gerçekleştirdi.

Beyaz Masa’ya gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara 850 adet 2004 yılı öncesi harita bilgisi, imar durumu bilgisi, yol açma bilgisi, su ve kanalizasyon açma bilgisi ile ruhsat ve iskan bilgisi verildi.