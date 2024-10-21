Düzce’de aranan 62 kişi yakalandı, 27 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:40

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:42

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 750 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 52 mermi, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 1 adet kesici delici alet geçirildi.