Düzce’de aranan 62 kişi yakalandı, 27 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 18 bin 750 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 62 şahıs gözaltına alınırken, 27’si tutuklandı.

Düzce’de aranan 62 kişi yakalandı, 27 kişi tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:40

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin 750 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 62 kişi gözaltına alınırken, 27 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı, 6 adet tabanca, 52 mermi, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 1 adet kesici delici alet geçirildi.


Etiketler: #Düzce

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