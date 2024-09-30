Düzce'de sır olay: Yayladaki barakada bir kişinin yanmış cesedi bulundu

Düzce’nin Samandere Yaylası’nda barakada bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Düzce'de sır olay: Yayladaki barakada bir kişinin yanmış cesedi bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 00:22

Merkez ilçe Beyköy beldesine bağlı Samandere Yaylası’nda, günün ilk saatlerinde, yayladaki barakada E.B. (25) olduğu değerlendirilen bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.

Olayın şüpheli bulunması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #ceset

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım

Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu' yargılamasına tepki: Cesetimi çiğnemeleri lazım
Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?

Narin'in ölümünde cevap bekleyen sorular... 2 gün önce aranmıştı, ceset daha sonra mı bırakıldı?
Konya’da yol kenarında ceset bulundu

Konya’da yol kenarında ceset bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler