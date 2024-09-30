Düzce'de sır olay: Yayladaki barakada bir kişinin yanmış cesedi bulundu
Düzce’nin Samandere Yaylası’nda barakada bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.
Merkez ilçe Beyköy beldesine bağlı Samandere Yaylası’nda, günün ilk saatlerinde, yayladaki barakada E.B. (25) olduğu değerlendirilen bir kişi yanarak ölmüş halde bulundu.
Olayın şüpheli bulunması üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: #ceset
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