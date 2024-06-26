Düzce'de bazı plajlar haricinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, yarın olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 plaj haricinde denize girilmesine izin verilmeyecek.
Düzce'nin Akçakoca İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yarın ilçede olumsuz hava şartlarının hakim olacağı belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kale, MTA ve Çuhallı plajları dışında denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtilerek, "Vatandaşlarımızın belirtilen plajlar haricinde denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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