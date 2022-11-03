Düzce'de dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

03 Kasım 2022 Perşembe, 19:25

Şimşir Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında, Afganistan uyruklu Süleyman R. ile Sahil H. arasında bıçaklı kavga çıktı.

Çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı olayda birbirlerini bıçakla yaralayan Süleyman R. ile Sahil H, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Süleyman R, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, Sahil H’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.