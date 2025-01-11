Düzce'de paramotor düştü: Pilot kafasını çarparak yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dalgakıranın üzerine düşen paramotorun pilotu yaralandı.

Düzce'de paramotor düştü: Pilot kafasını çarparak yaralandı
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AA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:28

Osmaniye Mahallesi'ndeki Çınar Plajı bölgesinde paramotorla uçuş yapan Ali G, motor arızası nedeniyle inişe geçti.

Bir süre denize düşmemek için çaba gösteren paramotor pilotu, yakın mesafeden dalgakıranın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Sahil Güvenlik botuyla bulunduğu yerden alınarak kıyıya taşınan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Düşüş esnasında kafasını çarptığı belirtilen Ali G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Etiketler: #Düzce

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