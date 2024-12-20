Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 155 adet Extacy, 75 gram Skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:33

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ve jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce merkez Aziziye Mahallesi’nde yapılan operasyonda 2 şüpheliden; 155 adet Extacy, 75 gram Skunk maddesi ve çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca şahısların uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 TL nakit para ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Şüpheli şahıslar C.T. ve Ö.F.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.


Etiketler: #Düzce #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Kaşık kullanmayı biliyorlardı: Barbar savaşçılar uyuşturucu mu kullanıyordu?

Kaşık kullanmayı biliyorlardı: Barbar savaşçılar uyuşturucu mu kullanıyordu?
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı!

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı!
Malatya'da uyuşturucu operasyonu... 11 gözaltı!

Malatya'da uyuşturucu operasyonu... 11 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler