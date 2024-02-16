Düzce’de piyasa değeri 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Doğu illerinden İstanbul’a götürülmek istenen eroin Düzce’de polis ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 23:55
Düzce’de piyasa değeri 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Abone Ol google-news

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Uyuşturucu Madde Ticari yapmak suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolunda operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede Doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan ve şüphelenilen minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi.

Göz Atın
81 nerenin plakası? 81 plaka kodu hangi şehre ait?

81 nerenin plakası? 81 plaka kodu hangi şehre ait?
Ayı kostümlü uyuşturucu baskını

Ayı kostümlü uyuşturucu baskını

Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.


uyuşturucu haberleri Düzce haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'

Son dakika... Erdoğan aynı sopayı yine salladı: 'Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı?'
15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!

15. yüzyıl eserlerinden… Gazi Mihal Hamamı’nın restorasyonuna başlandı!
Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!

Toprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama!
Uzmanlar uyardı! Bu belirtiler varsa hemen hekime başvurun…

Uzmanlar uyardı! Bu belirtiler varsa hemen hekime başvurun…
Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı

Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor? İlk kez bir uydudan Dünya'ya elektrik ışınlandı
1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…

1 saat iz sürüp avını yakaladı! Aç tilkinin karla kaplı arazide avını yakalaması görüntülendi…
Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı

Seyahat tutkunları dikkat! Ucuz bilet kampanyası başladı
Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…

Görünce çok şaşırdı! Hasan Can Kaya, konukları arasında evlilik programı ile ünlenen Caner Toygar’ı görünce dayanamadı…