Düzce’de piyasa değeri 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Doğu illerinden İstanbul’a götürülmek istenen eroin Düzce’de polis ekiplerinin başarılı çalışması ile yakalandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Uyuşturucu Madde Ticari yapmak suçları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolunda operasyon düzenlendi.
Bu çerçevede Doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan ve şüphelenilen minibüs durduruldu. Minibüsün üst kısmında bulunan internet portal kutusunun yenileme yapıldığı fark edildi.
Kutu içerisinde yapılan incelemelerde 49 parça halinde piyasa değeri 10 milyon lira olan 25 kilo 650 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü M.Ö. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
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