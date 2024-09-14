Düzce'de sır olay: Apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu

Düzce’de apartmanın bodrum katında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Düzce'de sır olay: Apartmanın bodrum katında erkek cesedi bulundu
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 07:14

Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta, vatandaşların kötü koku ihbarına gelen zabıta ekipleri, binada yaptıkları incelemede bodrum katında bir erkek cesedi buldu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Uzun bir süredir orada olduğu değerlendirilen cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemedi.

Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #ceset #cesetler

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