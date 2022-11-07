Düzce'de topladıkları mantarları yiyen 1 kişi öldü, 2'si yoğun bakımda

07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:45

Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle’de, 6 Kasım Pazar gecesi; Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi ve gelininin ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.