Giresun'da 14 kişi yedikleri 'mantardan' zehirlendi
Giresun'un Çamoluk ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi hastanede tedaviye alındı. Valilikten yapılan açıklamada da, yurttaşların 'mantar tüketiminde' dikkatli olması istendi.
Karadikmen köyünde, 12 Temmuz Salı günü toplandıkları mantarı yiyen 14 kişi, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ve ishal gibi rahatsızlıklar yaşadı.
Zehirlenme şüphesiyle Alucra Devlet Hastanesi'ne başvuran 14 kişi, ilk müdahale sonrası Giresun ile Trabzon'daki hastanelere sevk edildi. Bazı hastaların durumlarının kritik olduğu belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Giresun Valiliği'nden de yapılan yazılı açıklamada, "Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız" denildi.
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