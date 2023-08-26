Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Düzce'deki operasyonlarda 164 gram uyuşturucu yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaev,ne gönderildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde 154 gram bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerden G.M. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklan, A.D. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte günlük kiralanan evlere de operasyon düzenleyen polis, 10 gram metamfetamin ile 14 bin lira ele geçirdi.
Yakalanan zanlılardan H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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