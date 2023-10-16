Düzce’de uyuşturucu operasyonu
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda E.Y. isimli şahsın evinde 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada iki suç kaydı bulunan E.Y. (45) isimli şahsa ait evde yapılan aramada 1 kilo 609 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alanın şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.
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