Düzce'de yangın: İtfaiye eri çatıdan düştü
Düzce'de samanlıkta çıkarak eve sıçrayan yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri samanlığın çatısından düşerek yaralandı.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Muradiye Mengencik köyündeki bir evde çıktı. Adnan Acar’a ait evin yanında bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak eve sıçrayan yangını söndürdü, ardından samanlıktaki yangına müdahale edildi. Yangını söndürmeye çalışan bir itfaiye eri ise samanlığın çatısından düşerek yaralandı. İtfaiye eri sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangında samanlık kullanılmaz hale gelirken, ev ise hasar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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