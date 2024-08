08 Ağustos DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 08.08.2024 - 10:16

DÜZCE ilinde 08 Ağustos Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde 11460., 11527., ÇIFTLIK MERKEZ, ÇİFTLİK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ YOLU, ESKİ DÜZCE YIĞLICA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKYAZI, ÇAYIRBASI, KEMER, N KENDISI mahallelerinde 3218., AKYAZI KÖYÜ YOLU, ÇAYIRBASI, KEMERKASIM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KASIM, KEMER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, TOKMAKTARLA, YUNUSLAR mahallelerinde GÜLDERE, GÜLDERE KÖYÜ YOLU, KASIM, KEMER, KEMERKASIM KÖYÜ İÇ YOLU, TOKMAKTARLA, YUNUSLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYBAŞI, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ mahallelerinde AYBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AYBAŞI KÖYÜ YOLU, HAMZA, KARAÖMER, MERKEZ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 2.ÇAMLIEVLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGIÇ, MERGİÇ, TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 2130. CD., 2177., 2177. CD., 2180., 2180. CD., 877. SK., 893., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, SAKAOGLU, SAKAOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NUSRETTIN, NUSRETTİN mahallelerinde 219., 231., 231. SK., 283., 5882. SK., GENERAL ZİYA SK., GENİŞ SK., ILIM SK., İLİM SK., İSKENDER SK., LÜTUFKAR SK., NUSRETTIN, NUSRETTİN SK., PERKKAYA SK., SELVİLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEDELER, DERELITÜTÜNCÜ, DERELİTÜTÜNCÜ, KOÇYAZI, SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR mahallelerinde 1802. SK., 1803. SK., 1806., 1811., 1812. SK., 1813., 1816. SK., 1817., 1818., 1819. SK., 1824., 1827. SK., 1832., 1839. SK., 1840., 1841., 1842. SK., 1847. SK., 1848., 1850., 1853., 1855., 1855. SK., 1856., 1860. SK., 1861., 1861. SK., 1864., 1864. SK., 1865. SK., 1867. SK., 1868., 1868. SK., 1869. SK., 1870., 1870. SK., 1882. SK., 1884., 1885., 1892. SK., 1893. SK., 1895., 1896. SK., 1898. SK., 1900., 1900. SK., 1903. SK., 1904. SK., 1909. SK., 1910. SK., 1914. SK., 1927., 1929. SK., 1931., 1931. SK., 1933., 1934. SK., 1935. SK., 1936. SK., 1937. SK., 1938. SK., 1939. SK., 1944. SK., 2212., 2213., 2218. SK., 2219., 2220., 2220. SK., 2221., 2222., 2223., 2225., 2226., 2226. SK., 2227., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2232. SK., 2233., 2233. SK., 2234. SK., 2245. SK., 2277., 3306. SK., 5247., 5252., 5290., 5290. SK., 5300., 5331., ACAR SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ALI GÜNAL, BAYKUL, BILIR, BİLİR SK., CEYLAN SK., DEDELER CD., FERDA SEVEN, FERDA SEVEN SK., HÜSNÜ MERT SK., İSHAK GÜNAL SK., KADIRGA SK., LATİFOĞLU SK., MERKEZ SOĞUKPINAR SK., OSMAN ÜSTÜNEL, OSMAN ÜSTÜNEL SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEVEN, SEVEN SK., SOĞUKPINAR KÖYÜ YOLU, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, TEMEL, TEMEL SK., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMETEVLER, KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, KUYUMCUHACIALI, KUYUMCUHACIALİ, NALBANTOGLU, NALBANTOĞLU, YAHYALAR mahallelerinde 1.BAHÇELIEVLER, 2.DÜZCE BULVAR, 3870., 3887., 3893., 3894., 3896., 3898., 3900., 3913. SK., 3914., 3920., 3920. SK., 3925., 3927., 3930., 3931., 3934., 3935., 3940., 3942., 3949., 3970. SK., 3975., 3980. SK., 4116., 4116. SK., 4151. SK., 4155., 4155. SK., 4164., 4166., 4168. SK., 4171., 4172., 4172. SK., 4173., 4175., 4178. SK., 4180., 4181. SK., 4182., 4182. SK., 4183. SK., 4188. SK., 4189., 4190., 4191. SK., 4192. SK., 4193., 4195., 4196., 4197., 4199., 4199. SK., 4350., 4366. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4373. SK., 4380. SK., 4381., 4381. SK., 4382. SK., 4384., 4384. SK., 4392. SK., 4396. SK., 4779. SK., 5.DÜZCE BULVAR, 5055., ÇEVRE YOLU, KAZUKOĞLU YOLU, KUYUMCU HACI ALİ KÖY İÇİ YOLU, MERKEZ NALBANTOĞLU SK., ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde HÜRRİYET CD., KONURALP 272., KONURALP 319., KONURALP 325., KONURALP 330. CD., KONURALP 333., KONURALP 550., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE CD., KONURALP HÜRRİYET CD., PROF.DR.NECMETTIN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BURHANIYE, BURHANİYE, KÜLTÜR, SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 280., 283. BULVAR, 290. SK., 319. SK., 325. SK., 332., 334., 334. SK., 337. SK., 721., 737. CD., 773. SK., 775., 775. SK., 781. SK., 845. SK., AFYON SK., AHMET TEMİZ SK., AKASYA, AKASYA SK., ALI SIRNEVAI, ALİ RIZA ŞAHİNLER SK., ALİ ŞİRNEVAİ SK., ARICILAR SK., ATATÜRK BULVAR, BELGEN SK., CANDAR SK., CUMHURİYET SK., ÇAKMAN AHMET SK., ÇAYIR SK., ÇEVRE SK., ÇIMEN, ÇİMEN SK., D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., D100 ÇOBAN 2012 KAVŞAĞI, DÜZCE OTOGARI, EĞRİ SK., ERDOGMUS, ERDOĞMUŞ SK., FİDANCI SK., GAZEL SK., GENERAL KAZIM SK., GÜVEN, IBRAHIM MÜTEFERIKA, İBRAHİM MÜTEFERİKA SK., İSTANBUL CD., KAMİL KUYUMCU SK., KIBRIS SK., MANSUR BAYRAM CD., MEHMET AKİF CD., METEK SK., NAMIK KEMAL SK., RASIM BETIR PASA, RASİM BETİR PAŞA BULVAR, SÜLEYMAN KUYUMCU, SÜLEYMAN KUYUMCU CD., TOZKOPARAN SK., VARDAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2237. CD., 2240. SK., 2247. SK., 2316., 2316. SK., 2317., 2317. SK., 2318. SK., 2328. SK., 2329. SK., BULUT SK., GÖZÜKARA SK., KÜLTÜR KOLEJİ, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU, TERZİOĞLU CD., TÜRKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde 1107., 1107. SK., 1109. SK., 1111., 1111. SK., 1112. SK., 1113. SK., 1114. SK., 1119. SK., 1121., D100 KARAYOLU, FEHMI ÖNEY, FEHMİ ÖNEY SK., GÜNAYDIN, ŞEHİT HAKAN DİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELE, GÜNEY, SIMSIR, ŞİMŞİR mahallelerinde 1 SK., 205., 206., 45., 46., 6 SK., 7 SK., 91., ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, BATI, BATI SK., DOGU, DOĞU SK., OKUL SK., PETEKLI, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU, ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAYLATEPE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, YAYLATEPE, YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde TUGRUL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İÇMELER mahallelerinde BOLU GÖLYAKA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 16:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZIPINAR mahallelerinde 421., 423., 423. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAHMUT, SIMSIRLITEPE, YENI mahallelerinde AKSU KÖYÜ YOLU, KARAMAHMUT, SIMSIRLITEPE, ŞİMŞİRTEPE, Uavtede Yok, YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 10:45-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALBAYRAK mahallelerinde ALBAYRAK, SAÇMALIPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRIK, ÇEVRİK, FATIH, ORTA mahallelerinde 106, 130., 130. SK., 172., 8., AVLAYAN SK., ERBAS, ERBAŞ SK., İSTİKLAL, KIBAR, KİBAR SK., MEVLANA CD., NALBANT, ÖZSOY, SEÇKIN, TRAFO, YAYLA, YAYLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 305. SK., 306. SK., 307. SK., 314, 314. SK., 316. SK., 317, 317. SK., OKULLAR, OKULLAR CD., SAĞLIK OCAĞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISLA, YENI, YENİ mahallelerinde 419. SK., 420, 420. SK., 421. SK., 422. SK., DUMLUPINAR CD., SHT.ALI RAIF ÖZBEK, ŞHT. BURHAN BEDİR CD., ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK, ŞHT.ALİ RAİF ÖZBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIKADIRLER, HACIKADİRLER mahallelerinde 811, ADAPAZARI BOLU YOLU, AKDERE CD., HACIKADİRLER KÖYÜ İÇ YOLU, HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU, KANAL BOYU, YAYAKBAŞI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALATLI, DEREDİBİ, N KENDISI mahallelerinde BALATLI, BALATLI KÖYÜ İÇ YOLU, DEREDIBI, DEREDİBİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde HASAN KAHYA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 08 Ağustos Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, N KENDISI mahallelerinde AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.