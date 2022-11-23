Düzce'deki deprem sırasında İstanbul'da yaralandı: 'Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 12:15

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke (31) olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.

Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu" dedi.

Daha önce hiç deprem yaşamadığını belirten Nweke, "Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" ifadelerini kullandı.