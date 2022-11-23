Düzce'deki deprem sırasında İstanbul'da yaralandı: 'Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim'
Düzce depreminde İstanbul'da paniğe kapılarak balkondan atlayan Nijeryalı Delight Nweke yaralandı. Daha önce hiç deprem yaşamadığını belirten Nweke, "Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor" açıklamasında bulundu.
İstanbul'daki yaralının Beylikdüzü'nde birinci kattaki evin balkonundan atlayan Nijeryalı Delight Nweke (31) olduğu öğrenildi. Sağ bacağı kırılan Nweke hastaneye kaldırıldı.
Nweke, "Evde uyuyordum, deprem sırasında uyandım. Türkiye'ye Ocak ayında ticaret için geldim. Çok korktum, ev sallanıyordu" dedi.
Daha önce hiç deprem yaşamadığını belirten Nweke, "Balkona doğru koştum. Balkondan aşağı atlarken dengemi kaybettim. Bacağım kırıldı, sonra ambulansı aradılar. Ambulans beni hastaneye getirdi. Hala panik içindeyim" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'