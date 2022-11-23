Düzce depremini hisseden ünlü isimler, yaşadıkları büyük korkuyu anlattı: 'Kalbim duruyordu'

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:03
<p>Türkiye, 23 Kasım 04.08 sıralarında Düzce'de meydana gelen depremle sarsıldı, halk sokaklara döküldü.</p>

Türkiye, 23 Kasım 04.08 sıralarında Düzce'de meydana gelen depremle sarsıldı, halk sokaklara döküldü.

<p>AFAD depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.</p> <p><strong>Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti.</strong></p>

AFAD depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti.

<p><strong>ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIMLAR</strong></p> <p>Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.</p> <p><strong>İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...</strong></p>

ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIMLAR

Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...

<p>Bengü.</p>

Bengü.

<p>Buse Terim.</p>

Buse Terim.

<p>Ceyda Düvenci.</p>

Ceyda Düvenci.

<p>Nihat Doğan.</p>

Nihat Doğan.

<p>Demet Akalın.</p>

Demet Akalın.

<p>İrem Derici.</p>

İrem Derici.

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