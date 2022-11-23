Düzce depremini hisseden ünlü isimler, yaşadıkları büyük korkuyu anlattı: 'Kalbim duruyordu'
Türkiye, 23 Kasım 04.08 sıralarında Düzce'de meydana gelen depremle sarsıldı, halk sokaklara döküldü.
AFAD depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.
Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak revize etti.
ÜNLÜ İSİMLERDEN PAYLAŞIMLAR
Sabaha karşı meydana gelen depremi hisseden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
İşte ünlü isimlerin paylaşımlarından bazıları...
Bengü.
Buse Terim.
Ceyda Düvenci.
Nihat Doğan.
Demet Akalın.
İrem Derici.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- 'Asla unutmayın'
- 'Atanmış bürokratın seviyesi' diyerek paylaştı
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- AKP kurucusundan tartışma yaratacak Erdoğan-Sisi yorumu
- Çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası
- 'Sadece öğretmenlik yapıp ölse...'
- 68 yaşında 9 cm için bıçak altına yattı