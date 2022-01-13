Düzceliler isyan etti: Esnaf kan ağlıyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 15:36

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında 41 kişilik Milletvekili, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ile Düzce’de esnafla görüştü.

CHP heyetine dert yanan Düzceliler, en çok hayat pahalılığından şikayet etti.

YAĞA 3 KATTAN FAZLA ZAM GELDİ

Kır pidesi ve börek yapan esnaf Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’ye, “Unun çuvalı 500 lira oldu. Bizim kullandığımız yağ 150 liradan 500 liraya çıktı. Enflasyon nasıl yıllık yüzde 36 anlamış değilim. 3 ayda 3 katından fazla zam geldi yağa” diye konuştu.

Bir çiçekçi esnaf ise “Burası Almanya, Fransa değil, Asgari ücret belli. Kıyma olmuş 80-100 lira kimsenin aklına çiçek gelmiyor. Ben eski esnaf olduğum için ayakta duruyorum, yeniler hep battı” dedi.

TRAKTÖRLER HEP HACİZLİ

Düzce’de yaşayan Karabüklü bir yurttaş ise, “Köylü bitmiş durumda, Düzce’de de, memleketim Karabük’te de bütün traktörler hacizli, nasıl üretecek bu insanlar” diye konuştu.

Bir kebapçı ise, “Elektrik faturası 20 bin lira geldi. Zamlarla ne olacak hiç bilmiyoruz. Düzce’de esnaf artık akşam 5’te dükkan kapatıyor ki fazla elektrik harcamasın, zaten iş de yok” açıklamasında bulundu.