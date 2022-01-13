Düzceliler isyan etti: Esnaf kan ağlıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki CHP heyeti Düzce’de esnafla bir araya gelerek, dertlerini dinledi. Kır pidesi yapan esnaf, “Unun çuvalı 500 lira oldu nasıl geçineceğiz bilemiyorum” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığında 41 kişilik Milletvekili, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ile Düzce’de esnafla görüştü.
CHP heyetine dert yanan Düzceliler, en çok hayat pahalılığından şikayet etti.
YAĞA 3 KATTAN FAZLA ZAM GELDİ
Kır pidesi ve börek yapan esnaf Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’ye, “Unun çuvalı 500 lira oldu. Bizim kullandığımız yağ 150 liradan 500 liraya çıktı. Enflasyon nasıl yıllık yüzde 36 anlamış değilim. 3 ayda 3 katından fazla zam geldi yağa” diye konuştu.
Bir çiçekçi esnaf ise “Burası Almanya, Fransa değil, Asgari ücret belli. Kıyma olmuş 80-100 lira kimsenin aklına çiçek gelmiyor. Ben eski esnaf olduğum için ayakta duruyorum, yeniler hep battı” dedi.
TRAKTÖRLER HEP HACİZLİ
Düzce’de yaşayan Karabüklü bir yurttaş ise, “Köylü bitmiş durumda, Düzce’de de, memleketim Karabük’te de bütün traktörler hacizli, nasıl üretecek bu insanlar” diye konuştu.
Bir kebapçı ise, “Elektrik faturası 20 bin lira geldi. Zamlarla ne olacak hiç bilmiyoruz. Düzce’de esnaf artık akşam 5’te dükkan kapatıyor ki fazla elektrik harcamasın, zaten iş de yok” açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
En Çok Okunan Haberler
- Tarikat yurdunda sistematik işkence
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- Valilikten 'canlı bomba' açıklaması
- Demirören'e ve Ziraat'e bir kötü haber daha
- Cinsel içerikli filmde oynadığı öğrenilince...
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert yanıt
- Eski dostunun kapısını çaldı iddiası
- 42 bin 500 lirayı kendi hesaplarına geçirdiler
- AKP yine isyan ettirdi
- Gözler 15 Ocak'taydı: Emekli ve memura kötü haber