Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:45

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 5 metreye yükseldi.

Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.


Etiketler: #Düzce #Fırtına #deniz

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