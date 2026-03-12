Düzenleme kafa karıştırdı: Sadece APP yazan plakalar da iadeye gitti

Kamuoyunda "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahipleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verilmesinin ardından Manisa’da plaka değişiminde yoğunluk yaşandı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na ilk iki günde yaklaşık bin plaka değişimi için başvuru yapıldı.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, kamuoyunda "APP" olarak bilinen ve açılımı Amerikan Press Plaka olan, kalın harfli ve yönetmeliğe aykırı olduğu için trafikten men ve para cezası gerektiren standart dışı plaka kullanan araç sahiplerine 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanındığını hatırlattı.

APP HARF GRUBU KAFA KARIŞTIRDI

Manisa’da verilen bazı plakalarda harf grubunun APP ile başlamasının vatandaşlarda kafa karışıklığına neden olduğunu belirten Güden, bunun standart dışı APP plaka ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Güden, "Odamız tarafından verilen APP harf grubu plakalar standart dışı değildir. Bunlar odamızın mührüyle basılmış, barkod numaralı gerçek plakalardır. Sadece harf grubu benzerliği vardır" ifadelerini kullandı.

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi.

Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyeceği duyuruldu.

Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.