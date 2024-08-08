'Düzensiz göç' raporu: Hangi ilde kaç Suriyeli yaşıyor?

Yayınlanma: 08.08.2024 - 18:45

Güncelleme: 08.08.2024 - 18:46

İBB’ye bağlı İPA, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın göç istatistiklerini baz alarak bir rapor yayınladı. Rapora göre 2005-2024 yılları arasında Türkiye’de toplam 2 milyon 667 bin 379 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye genelinde 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise bu sayı 126 bin 766 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre en çok kaçak göçmen yakalanan yıl, 10 bin 482 ile 2023 yılı olarak kaydedildi. 2024 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise 37 bin 452 ile Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı tespit edildi. İkinci sırada ise 27 bin 112 ile Suriye uyruklu düzensiz göçmenler takip etti. Yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısının 201 bin 437 ile en yüksek seviyeye 2019 yılında ulaştığı belirtildi.

EN ÇOK SURİYELİ İSTANBUL'DA

Göç İdaresi Başkanlığı’nın resmi rakamlarına göre, İstanbul’da 530.217 Suriyeli yaşıyor. İstanbul’u 430.176 ile Gaziantep ilinin takip ettiği görüldü. Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranının ise %3,28 olduğu görüldü.

Yaş kırılımı açısından çocuklar ve gençler geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin çok büyük bir bölümünü oluşturduğu görüldü. 0 ile 14 yaş arasındaki Suriyelilerin sayısı, 1 milyon 322 bin 226, 15-34 yaş arasında 1 milyon 114 bin 247, 35-44 yaş arasında 336 bin 941 kişi, 45-54 yaş arası 177 bin 20, 55-64 yaş arası 100 bin 846, 65 yaş ve üzeri Suriyeli nüfusun ise 52 bin 326 kişi olduğu tespit edildi.

Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı

Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin İlk 10 İle Göre Dağılımı ve Kayıtlı Suriyeli Sayısının İlde Yaşayan Toplam Kişi Sayısına Oranı

“İSTANBUL’DA 540 BİN 969 YABANCININ İKAMET İZNİ VAR. 112 BİN 43’Ü TÜRKMENİSTAN UYRUKLU”

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 1 milyon 109 bin 25 kişinin ikamet izni ile Türkiye’de bulunduğu görüldü. İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında İstanbul 540 bin 969 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 127 bin 683 ile Antalya takip etti.

Ağustos 2024 itibarıyla ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olan uyruğun 112 bin 43 ile Türkmenistan, 94 bin 44 ile Rusya uyruklu yabancılar takip etti.

Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye’de kısa dönem ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 68 bin 520 kişi ile Irak uyruklu yabancılar olduğu görüldü.

Ağustos 2024 itibarıyla, Türkiye’de öğrenci ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanlar 21 bin 249 kişi ile İran uyruklu yabancılar.

Ağustos 2024 itibarıyla, Türkiye’de aile ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 14 bin 228 kişi ile Rusya uyruklu yabancılar olduğu görüldü.