E-5 karayolu seyir halindeki araç alev alev yandı

Yayınlanma: 05.09.2024 - 15:22

Güncelleme: 05.09.2024 - 15:22

Yangın 13.30 civarında E-5 karayolu Mevlana Mahallesi mevkiinde meydana geldi. E-5 karayolu Avcılar’dan Büyükçekmece istikametinde ilerleyen Azerbaycan uyruklu Hakim S. kontrolündeki 99 TG 797 yabancı plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü Hakim S. Araçtan inerek uzaklaştı ve araçtan alevler çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden alındı. E-5 karayolu Büyükçekmece yönü İBB yol bakım ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.