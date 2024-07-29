E-5'te ilginç anlar: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü
Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda üzerinde ameliyat önlüğü bulunan ve yüzünde yaralar olduğu görülen bir şahıs metrelerce yürüdü. Çevredekilerin uyarına aldırış etmeden yürümeye devam eden şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçen gün Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, üzerinde ameliyathane önlüğü bulunan bir şahıs bir süre yolda yürüdü. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü, şahsı uyarmak için kornaya bastı.
Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın elini öpmeyince...
- 'Karabağ'a, Libya'ya nasıl girdiysek...'
- Sınır 20 bini de geçti!
- Kafaları karıştıran fotoğraf: Parti mi değiştiriyor?
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- '7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek'
- İktidar 'emekli'yi genel seçime hazırlıyor
- Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!
- Paris Olimpiyatlarından açılış töreniyle ilgili açıklama
- 8 adaya özel YKS