E-5’te dehşet anları: Yoğun trafikte scooter ile 'deli cesareti' yolculuk!

İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayan ve can güvenliğini tehlikeye atan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece istikametinde seyir halinde olan sürücüler, ana arterde görmeye alışık olmadıkları bir manzara ile karşılaştı.

Yönetmelik gereği hızlı yollara ve otoyollara çıkması yasak olan elektrikli scooter kullanan bir genç, akan yoğun trafiğin tam ortasında, otomobillerin arasında kilometrelerce yol katetti.

ARAÇLARIN ARASINDAN MAKAS ATARAK İLERLEDİ

Sabah iş ve okul saati yoğunluğunun yaşandığı E-5 Karayolu'nda, süratle ilerleyen araçların arasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan dolaşan scooter sürücüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. Zaman zaman otomobillerin santimetrelerce yakınından geçen ve şerit değiştiren sürücü, trafikteki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Yaşanan o tehlikeli anlar, arkasından gelen başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

"SİGORTAM, KASKOM YOK AMA KASKIM VAR DER GİBİ GİDİYOR"

Görüntüleri kaydeden ve duruma isyan eden bir sürücü, şahit olduğu tehlikeli yolculuğu şu sözlerle özetledi:

"Mevkii E-5 Florya Küçükçekmece istikameti... Dikkatimizi çeken bir genç var önümüzde. Hem de bu hızla ve bu yoğun trafikte ilerliyor. Tam anlamıyla deli cesareti diyelim. 'Trafik sigortam, kaskom yok ama olsun kafamda kaskım var, canım sağ olsun' der gibi umursamazca gidiyor. Bunların bu tip ana yollarda trafiğe çıkmaya ne kadar hakkı var onu da bilmiyoruz. Gerçekten hem kendisi hem de bizim için çok büyük tehlike arz ediyor."

İstanbul genelinde elektrikli scooterların otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan yollarda kullanılması yasak olmasına rağmen, denetimlerin yetersiz kaldığı bu anlar sosyal medyada da büyük tepki topladı.