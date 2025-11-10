500 bin sosyal konut projesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle e-Devlet sistemine giriş yapılamadı. Peki, e-Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? E devlet ne zaman gelecek?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde başlayan başvuru süreciyle birlikte e-Devlet sistemi yoğunluk nedeniyle çöktü.

Bazı kullanıcılar sisteme giriş sırasında “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yurttaşlara işlemlerini daha sonraki saatlerde tekrar denemeleri öneriliyor.