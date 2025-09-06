E-devlet onaylı, sınavsız belge vaat ediliyor, güvence olarak vergi levhası gösteriliyor: Sosyal medyada ‘sınavsız ehliyet’ pazarı

Sahte diploma skandalının yankıları sürerken internet ortamında “sınavsız ehliyet” dolandırıcılığı gündemde. Cumhuriyet’in Whatsapp mesajlaşma uygulaması üzerinden ulaştığı bir dolandırıcı, hiç sınava girmeden ehliyet sağlayacağını belirterek para istedi.

MALİYET 16 BİN 350 TL

Görüşmede, “ehliyet kursunun genel müdürü” olduğunu öne süren kişi B sınıfı ehliyet için güncel maliyetin 16 bin 350 TL olduğunu söyledi. İlk etapta 570 TL dosya ücreti yatırılması gerektiğini belirten kişi, ardından sınav tarihlerinin “Kağıt üzerinde belirlendiğini”, ancak hiçbir sınava girilmeden belgenin alınabileceğini öne sürdü.

Şahıs, “Son ödemenizi e-Devlet onayı alındıktan sonra yapıyorsunuz. İşlemlerimiz e-Devlet ve trafik şube onaylıdır. İsteyenlere kimliğimi, işletme izin belgem ve vergi levhamı gönderebilirim ” ifadelerini kullandı. Görüşmenin ilerleyen bölümünde aynı kişi vergi levhasını da paylaştı.

Yurttaşlardan kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf, kan grubu ve adres bilgisi gibi kişisel veriler isteniyor. Sınavlara girilip girilmeyeceği sorulduğunda ise: “Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Biz buradan hallediyoruz. Allah’a şükür bugüne kadar sıkıntı yaşamadık” yanıtı verildi.

Görüşmedeki kişiden sahte ehliyet alan yurttaşların olup olmadığı ve bu ehliyetler ile trafiğe çıkılıp çıkılmadığı merak konusu.