İBB ve İletişim Başkanlığı'ndan 'sahte mesaj' uyarısı: İşlem yapmayın!
İBB, belediyenin Mezarlıklar Daire Başkanlığı ismini kullanarak bazı cep telefonlarına gönderilen "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" şeklindeki mesaja karşı uyarıda bulundu. Sahte mesajlarla ilgili İletişim Başkanlığı da açıklama yaptı.
İstanbullu bazı vatandaşların cep telefonlarına akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir kısa mesaj ulaştı.
Gönderen yerine 'IBBMEZDAIBS' yazılan kısa mesajda "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz" ifadeleri yer aldı.
İBB'DEN UYARI GELDİ
İBB de mesaja ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İBB'nin paylaşımında "Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz" denildi.
??ÖNEMLİ DUYURU— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) January 2, 2024
Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. pic.twitter.com/9DLK9gEE4w
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 2, 2024
?? Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi… pic.twitter.com/bnEv8qSISk
Mesajın amacının dolandırıcılık olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Bazı cep telefonlarına gelen, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz' şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.
Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.
Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."
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