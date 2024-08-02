e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı'nda en çok ziyaret edilen uygulamanın ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi’ olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-Devlet’te en çok ziyaret edilen uygulamanın 467 milyon 997 bin kullanımla 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi’ olduğunu açıkladı.
Bakan Işıkhan, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısı'nda kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor. ‘Dijitalin Yüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısında kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor.#DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7VutxyU18r— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 2, 2024
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