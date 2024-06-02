Filistin'den Kolombiya liderine devlet nişanı
Filistin'in, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" vereceği bildirildi.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo'nun, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, Filistin Devleti, Filistin halkına karşı işlenen ağır savaş suçlarını ve insan hakları ihlallerini reddeden ve bu konuda büyük liderlik gösteren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya devlet nişanı takdim edecek" ifadesine ver verildi.
Öte yandan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin göreve başlama törenine katılan Murillo ve el-Maliki'nin baş başa görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.
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