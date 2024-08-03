e-Devlet'te en çok ziyaret edilen uygulama belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, e-Devlet Kapısı üzerinde insanların en fazla tıkladığı uygulamayı açıkladı.
Türkiye'de dijital hizmetlerin öncüsü olan e-Devlet platformu, kullanım istatistikleriyle dikkat çekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre, 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' uygulaması, 467 milyon 997 bin kez kullanılarak en popüler hizmet oldu.
Bakan Işıkhan, e-Devlet'in sunduğu hizmetlerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve bu platformun 'Dijitalin Yüzyılı'nda hızlı, güvenli ve kolay erişilebilir olmaya devam edeceğini belirtti.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) e-Devlet Kapısı'ndaki uygulamalarla liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, dijitalleşme sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ifade etti.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz, e-Devlet Kapısında kullanılan uygulamalarda öncülük etmeye devam ediyor.#DijitalinYüzyılı’nda e-Devlet ile vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ulaşılabilir hizmet sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/7VutxyU18r— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) August 2, 2024
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