Oto ekspertizde yeni dönem: Artık e-Devlet üzerinden ulaşılacak! İşte tüm detaylar...

Araçlara yaptırılan ekspertize, sigortalı ve hak sahipleri artık e-Devlet üzerinden erişebilecek. TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem uygulamanın ayrıntılarına değindi.

AA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 14:05
Oto ekspertizde yeni dönem: Artık e-Devlet üzerinden ulaşılacak! İşte tüm detaylar...
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı , yürürlüğe giren uygulamayla sigortalı ve hak sahiplerinin, araçları için trafik ve kasko sigortası kapsamında düzenlenen sigorta eksperi raporlarını e-Devlet uygulaması üzerinden görüntüleyebildiklerini belirtti.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce sigortalı ve hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden eksper atayabilmelerine yönelik uygulamanın devreye girdiğini hatırlattı.

Yeni bir uygulamanın söz konusu uygulamanın devamı olarak yürürlüğe konulduğunu bildiren Erdem, şunları kaydetti:

"Sigortalı ve hak sahipleri, e-Devlet uygulaması üzerinden, trafik ve kasko sigortası kapsamında araçları için düzenlenen sigorta eksperi raporlarını görüntüleyebilmektedir. Sigortalıların hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edecek bu uygulama, eksper ofislerindeki yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlayacak."


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