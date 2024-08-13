Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:34

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:34

Nüfus müdürlükleri üzerinden de yapılabilen bu işlem e-Devlet adres değişikliği bildirim ile de gerçekleştirilebiliyor. Peki, E-Devlet'ten ikametgah değişikliği nasıl yapılır? İkametgah değişikliği nasıl ve nereden yapılır?

E-DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

e-devlet üzerinden de adres değişikliği (ikametgah değişikliği) yapılabiliyor. e-Devlet üzerinden değişiklik yapabilmeniz için öncelikle sisteme şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.

Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek. Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz.