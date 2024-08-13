En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 son dakika depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 son dakika depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 00:30
En son nerede deprem oldu? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 son dakika depremler
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Hatay'da sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

HATAY'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem, Türkiye'nin Hatay iline yaklaşık 103 kilometre uzaklığında meydana geldi. Buna göre deprem, 19.38 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.

13 AĞUSTOS MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.08.13 00:02:32   -.-  4.2  -.-   SURIYE                                   

2024.08.12 23:55:57   -.-  5.5  5.5   SURIYE                                   

2024.08.12 23:48:17   -.-  2.0  -.-   BOYNUYOGUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)     

2024.08.12 23:43:51    -.-  2.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                   

2024.08.12 22:26:45      -.-  2.5  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                

2024.08.12 22:18:35       -.-  2.1  -.-   ALICERI-PUTURGE (MALATYA)       


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