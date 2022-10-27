e-Devlet'ten kontrol edin! Bildirimde bulunmayana para cezası
Taşınma nedeniyle ikametgahını değiştiren vatandaşların 20 işgünü içerisinde bunu e-Devlet'ten veya ilçe nüfus müdürlüklerine şahsen bildirmesi gerekiyor. Zamanında bildirim yapmayan ya da yanlış adres beyanında bulunanlara para cezası gelecek.
Aynı konutu paylaşan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
Bildirim ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere şahsen başvuru yapılarak ya da internet üzerinden adres bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden gerçekleştirilebilir.
GSM operatörleri tarafından sağlanan mobil imza ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika ile e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemini kullanarak yapabilirsiniz.
GERÇEĞE AYKIRI BEYANA CEZA
5490 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca 2022 yılı için; adres bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen kişilere 128,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 2 bin 673,00 TL idari para cezası uygulanıyor.
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